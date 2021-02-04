Efsane futbolcu Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın hayatını kaybetmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

25 Kasım 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın ölmeden önceki son görüntülerinde ölümüyle ilgili olarak soruşturma altında olan doktoru Leopoldo Luque’ya selam gönderdiği görüldü.

Arjantinli efsane, görüntülerde "Merhaba Luque. Çok iyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun. Ancak iyi insanlarla birlikteyken yuvamdan çıkabiliyorum” ifadelerini kullanıyor.