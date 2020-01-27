Kobe Bryant'ın NBA tarihinde attığı en iyi sayılar

NBA tarihinin en değerli oyuncularından Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada Bryant'ın oynadığı maçlar ve attığı en iyi sayıların yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.

Basketbol tarihine adını yazdıran ABD'li basketbolcu Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıylabirçok başarı ve rekora imza attı. Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu. 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bryant, 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçta 81 sayı atarak 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" oldu