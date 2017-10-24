Edward Snowden'dan hak savunucuları için mücadele çağrısı

Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu, Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları aktivistlerine dayanışma mesajı yayımladı. Snowden, "Af Örgütü, bana destek çıkmanın zor olduğu bir zamanda bana destek oldu. Şimdi biz de onlara destek olmalıyız. Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin direktörü ve yönetim kurulu başkanı insan haklarını savundukları için hapishanedeler. Yalnız olduğunuzda ve en ihtiyaç duyduğunuzda dış dünyadan destek görmenin ne anlama geldiğini biliyorum. Bana katılın ve beraber Türkiye'deki insan hakları savunucularına destek verelim." dedi. Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistinden 8'i tutuklanmıştı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da daha önce gözaltına alınarak tutuklanmıştı.11 insan hakları aktivistinin ilk duruşması bu Çarşamba 25 Ekim'de gerçekleşecek.