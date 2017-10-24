T24 LogoT24 Logo
Haberler

Edward Snowden'dan hak savunucuları için mücadele çağrısı

24 Ekim 2017 17:11

Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu, Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları aktivistlerine dayanışma mesajı yayımladı. Snowden, "Af Örgütü, bana destek çıkmanın zor olduğu bir zamanda bana destek oldu. Şimdi biz de onlara destek olmalıyız. Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin direktörü ve yönetim kurulu başkanı insan haklarını savundukları için hapishanedeler. Yalnız olduğunuzda ve en ihtiyaç duyduğunuzda dış dünyadan destek görmenin ne anlama geldiğini biliyorum. Bana katılın ve beraber Türkiye'deki insan hakları savunucularına destek verelim." dedi. Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistinden 8'i tutuklanmıştı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da daha önce gözaltına alınarak tutuklanmıştı.11 insan hakları aktivistinin ilk duruşması bu Çarşamba 25 Ekim'de gerçekleşecek.

ETİKETLER

edward snowdenhak savunucularıdestek çağrısı

Diğer Videolar

Of! Of! Of! | "Nefes almak için yaşıyoruz"

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

Depremzede Ali Sertkaya: Önceki depremde oluşan hasarı sıvayla geçiştirmeye çalıştılar

Doğumda depreme yakalandılar

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24