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Edremit Körfezinde yangın

11 Ağustos 2020 15:30

Balıkesir'e bağlı Edremit Körfezi kıyısında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangına çok sayıda orman bölge ve itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan da bir helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın, öğle saatlerinde Edremit'e bağlı Zeytinlik Mahallesi Dalyan mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerleşim yerlerine 100 metre uzaktan bulunan orman yangını rüzgarında etkisiyle giderek yayılmaya başladı. Yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar yangında evlerinin etkilenmemesi için hortumlarla önlem aldı. Diğer yanda Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 adet arazöz, itfaiye ekiplerine bağlı 4 araç ve 1 adet söndürme helikopteri yangına müdahale edildiği öğrenildi. Yüzlerce turistin akın ettiği Akçay. Güre, Altınoluk plajlarından görülen alevler ve yogun duman turistler tarafından da ilgiye izleniyor.

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