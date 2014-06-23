Ediz Hun kendini zor zaptetti

Altın Kelebek Ödülleri gecesinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Serenay Sarıkaya kazandı. Sarıkaya'ya ödülünü veren Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Ediz Hun, "Böyle güzel bir kadının yanında duygularımı zor zaptediyorum" sözleri izleyenleri şaşırttı. Serenay Sarıkaya ödülünü Ediz Hun'un elinden alırken ilginç görüntüler oluştu. Mete Horozoğlu ve Nefise Karatay'ın sunduğu Altın Kelebek gecesinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü açıklamak üzere sahneye Ediz Hun davet edildi. Ediz Hun'un ödülü verirken Serenay Sarıkaya'nın beline sarılması ve "Böyle güzel bir kadının yanında duygularımı zor zaptediyorum" demesi izleyenleri şaşkına çevirdi. Ediz Hun sarmalındaki genç ve güzel oyuncuyu Mete Horozoğlu'nun müdahalesi kurtardı.