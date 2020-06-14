Ediz Hun'dan 'sahte hesap' açıklaması

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden oyuncu Ediz Hun, kızının Twitter hesabı üzerinden kısa bir süre önce kendi adını kullanarak açılmış bir hesap hakkında takipçilerini uyardı. Hun, kendisinin Twitter'da bir hesabının olmadığını söyledi.

Bir süredir ünlü oyuncular adına açılan sahte Twitter hesaplarıyla ilgili uyarılar yapılırken bu tarz bir uyarıyı da Ediz Hun gerçekleştirdi.

Nisan ayında kendi adını kullanarak açılan bir Twitter hesabı hakkında paylaşımda bulunan Ediz Hun, kızının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile söz konusu hesabın sahte olduğunu ve kendisinin Twitter hesabı olmadığını söyledi.

Ediz Hun yaptığı paylaşımda, "Twitterda bu günlerde sorumsuz bir kişi benim adıma paylaşımlar yaparak sizinle iletişime geçmiş olduğunu duydum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum benim twitterda hiçbir hesabım yok. Kullanmıyorum. Bildirmek istiyorum. Hepinize sağlıklı yaz diliyorum. Siz bizim velinimetimizsiniz" dedi.