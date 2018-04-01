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Edirne'de su taşkınları: Binlerce ekili arazi su altında kaldı

01 Nisan 2018 19:24

Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasıyla birlikte binlerce dönüm ekili arazi su altında kaldı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, taşkından en çok üreticinin zarar gördüğünü belirterek, 25 bin dönüm buğday, arpa ve yonca ekili arazinin sular altında kaldığını söyledi. Yorulmaz, "Tabii bu yağışlar Bulgaristan'da da vardı. Bulgaristan'da kar da çoktu. Hem yağışın tetiklemesi hem de karların erimesiyle beraber, Bulgar hükümeti de baraj kapaklarını açınca Edirne yine geçmiş yıllarda olduğu gibi sular altında kaldı. Burada en büyük zararı gören yine biz çiftçileriz. Şu an henüz taşkın çekilmeden hasar tespit çalışması yapılması yanlış ama benim tahminim buradan denize kadar büyük bir zarar olduğu yönünde. Tahminim zararın bence 20-25 bin dönüm ekili alan telef oldu. Bu da çok kötü bir durum" dedi.

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