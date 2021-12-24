Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları: 2-3 gün önce daha iyiydi, bir geldik şoka uğradık

Döviz kurlarında yaşanan yükselişin ardından alışveriş için Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları son günlerde kurlarda yaşanan düşüşün ardından bu kez şaşkınlık yaşadı. Bir Bulgaristan vatandaşı "2-3 gün önce daha iyiydi, bir geldik şoka uğradık" derken başka bir Bulgaristan vatandaşı da"Bizi fazla etkiledi. Çok ağır geldi taşımıyoruz bunu" diye konuştu.