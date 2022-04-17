Edirne'den sonra Tekirdağ'a da Bulgar akını

Bulgaristan vatandaşları akın ettiği Edirne’den sonra bu sefer de sıkça Tekirdağ’a gelmeye başladı. Tekirdağ’a gelen Bulgar kafilesi kentin güzel mekanlarını gezdi.

Her hafta Bulgar akınına uğrayan Edirne’den sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşların akınına uğramaya başladı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine Bulgar kafilesinden gelenler, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı.

İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İHA