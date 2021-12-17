Edirne’deki konutlara Bulgar ve Yunan ilgisi; "Bizim vatandaşlarımız alışveriş yapacak durumda değil"

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker 2021 yılında Bulgar ve Yunan vatandaşlarının emlak alanına yatırımlar yaptığını dile getirerek geçen yıla göre satışların yüzde 50 oranında arttığını ifade etti.



2021 yılının pandemiden dolayı sıkıntılı geçtiğini söyleyen Çeker, kur farklarından dolayı Yunan ve Bulgar vatandaşların Trakya’dan konut ve arsa satın aldığını söyledi. Çeker, “2021 yılı pandemi dolayısıyla sıkıntılı geçti. Kış aylarında kiralık yerler pek hareketli olmaz. Onlarında fiyatları da uygun değil. 1 + 1 evlerin fiyatlarının en düşüğü bin 300 liradan başlıyor. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz kendi mesleğimiz için söylüyorum, arsalarda olsun, arazilerde olsun dolara endeksi gibi gitmeye başladı. Fiyatlar yükseldi. Ama bunun yanı sıra satışlarda da zayıflama var. Bir de yabancı vatandaşlarımız var. Onların paraları değerli olduğu için, Yunanistan vatandaşlarına iyi satış yapıyoruz. Bulgaristan'da gelen müşterimiz var. Onlarda biraz sıkıntılı bir durum var. Daha önceden alınan sınır şehirleri arasında mesafe kuralına göre Edirne ve Kırklareli'nde direkt olarak konut alımı yapılamıyor. Bu mesafede ortalama 200 kilometrelik bir alanı kapsıyor sınır şehirleri için. Ama Tekirdağ'dan ve Çorlu'dan alabiliyorlar. İnşallah düzelecek diyoruz ama bu kış biraz sıkıntılı geçecek gibi duruyor” şeklinde konuştu.