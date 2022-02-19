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Edirne’de ucuz yağ kuyruğu: “Şu sıraya, şu rezilliğe bak, ‘Ben ekonomistim’ gör işte Türkiye’nin halini”

"Marketlerden alamıyoruz, çok pahalı"

19 Şubat 2022 16:05

Edirne’de Toprak Mahsulleri Ofisi önünde ucuz yağ kuyruğunda bekleyen vatandaş, “4 tenekede bir teneke karım var” dedi.

Edirne’de vatandaşlar Toprak Mahsulleri Ofisi önünde ucuz yağ ve bakliyat alabilmek için kuyruk oluşturdu. Beş kiloluk ayçiçek yağı fiyatının market raflarında 110 TL ile 140 TL arasında değiştiğin söyleyen vatandaşlar, KDV’nin de yüzde 1’e inmesi ile yağı 92,5 liradan alma imkânı buluyor.

Dün, TMO önünde bekleyen vatandaşlar ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Bir vatandaş, “Şu sıraya, şu rezilliğe bak. ‘Ben ekonomistim.’ Gör işte Türkiye’nin halini” dedi. Bir başka vatandaş ise “Hesaplı diye geldik. Daha önce almıyorduk. 4 tenekede bir teneke karım var. Marketlerden alamıyoruz, çok pahalı. Markette 135 lira. Burada 92 buçuk lira” diye konuştu.

Edirneucuz yağ kuyruğuToprak Mahsulleri Ofisi

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