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Edirne'de polis ile alkollü sürücü arasında ilginç diyalog: Sana zorluk çıkarmak istedim; canını yiyeyim senin

"Telefonumu verirsen kimliğimi vereceğim"

31 Aralık 2020 12:02

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından fark edildi. Durdurulan sürücü, polis aracına bindirildi ve kimliği istendi. Israrla kimliğini vermeden önce telefonunu isteyen alkollü sürücü telefonun kılıfından kimliğini çıkararak polise verdi. Sürücü, “Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim” dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akşam 21:00'den sabah 05:00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü bir sürücü ile polis arasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Görüntünün adresi Edirne. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından fark edildi. Gözaltına alınan sürücü, polis aracına bindirildi ve kimliği istendi.

Ancak sürücünün kimliğini vermeye niyeti yoktu.

"Telefonumu verirsen kimliğimi vereceğim"

Sürücü, durmadan telefonunu istedi. "Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim" diyen sürücüye karşılık veren polis, "Kimliğini verirsen telefonunu sana vereceğim" dedi.

Yine "Telefonumu verir misin?" cümlelerini tekrar eden sürücü, bu kez karşılığını "Arkadaşım zor kullandırma" şeklinde aldı.

Sonunda pes eden sürücü, “Kimliğim telefonumun arkasında” dedi. “Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim ifadesini kullanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu emniyete götürüldü.

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