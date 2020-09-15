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Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan'dan 'şiddet' iddialarına açıklama

“Bu haberlere sadece gülüyorum"

15 Eylül 2020 13:33

Oyuncu Çağrı Atakan’ın Eda Taşpınar’a şiddet uyguladığı ve çiftin bu yüzden ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya yanıt veren Eda Taşpınar, “Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma. Öyle bir şey olabilir mi? Biz masal okur gibi okuyoruz bu haberleri” dedi.

 Çağrı Atakan da Uçankuş TV'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Yazık, üzücü. Bizim ailelerimiz var, yanlış anlayıp üzülebilirler. Benim annem kanser hastası. Kadın görse üzülecek, bu hastalığın en baş düşmanı da üzüntü. Ama yapacak bir şey yok. Telefon açıp söylüyoruz haberlerin asılsız olduğunu.”

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