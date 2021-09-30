Eda Erdem Dündar: Atatürkçü, ülkesini seven, adil, çalışkan, başarılı kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarılara taşıyacağız

Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ödül konuşmasında, "Atatürkçü, ülkesini seven, adil, çalışkan, başarılı kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Gillette-Milliyet ortaklığında 6. kez düzenlenen “67. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni Volkswagen Arena’da yapıldı.

Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, "Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu ödülünü" kazandı. Başarılı sporcunun yaptığı konuşma ise geceye damga vurdu. Eda Erdem, "Atatürkçü, ülkesini seven, adil, çalışkan, başarılı kadınlara dönüşerek ülkemizi daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

Voleybolda gelen başarılar

Eda Erdem Dündar'ın kaptanı olduğu Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, önce olimpiyatlarda 5'inci sonra da Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olmuştu.