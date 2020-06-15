Eda Demirci "şiddet gördüm" dedi; İsmail Küçükkaya "ispat ederse her türlü cezaya razıyım" yanıtını verdi

15 Haziran 2020 16:56
Küçükkaya, Eda Demirci'nin şimdiye kadar savcılığa ve güvenlik güçlerine başvurmadığını öne sürerek "Şunun bilinmesini isterim ki, iddia sahibine hiçbir şekilde şiddet uygulamadım, kötü muamelede bulunmadım. Nitekim boşanma dava dosyasında bunlara ilişkin küçük bir delil sunulmamıştır” ifadelerini kullandı.
“İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım. Ama haksız yere linç edilmeye de karşıyım” diyen Küçükkaya, olay hakkında çıkan haberleri “Kamuoyunda etkili gazeteciler üzerinde son zamanlarda kurgulanan ‘etkisizleştirme ve itibarsızlaştırma’ kampanyalarından bir örneğini de maalesef ben yaşamak durumunda kaldım. Nihai amacın ne olduğu bellidir” diye yorumladı.
Küçükkaya'nın avukatı Kezban Hatemi ve Nezide Hıdıroğlu da Twitter hesabından konuyla ilgili bir bilgilendirme notu paylaştı.
Eda Demirci, yaptığı açıklamaların sosyal medyada ses getirmesi üzerine Instagram üzerinden bir açıklama daha yaparak İsmail Küçükkaya’nın kendisine psikolojik şiddet uygulamaya devam ettiğini belirtti. Dava sürecinde susturulduğunu söyleyen Demirci, “Dün yaptığım açıklamaların ardından bana tüm bu acıları yaşatan İsmail Küçükkaya yine özür dilemek yerine 3 ayrı tazminat davası açtığını iletti” şeklinde paylaşım yaptı.
Demirci aynı paylaşımında ”Konuşma yasağı sebebi ile yine susmak zorunda kalabilirim. Adalet istiyorum" dedi.
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