Eda Demirci "şiddet gördüm" dedi; İsmail Küçükkaya "ispat ederse her türlü cezaya razıyım" yanıtını verdi

FOX TV spikeri gazeteci İsmail Küçükkaya ile boşanan Eda Demirci, Küçükkaya’nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi. İddiayla ilgili açıklama yapan gazeteci İsmail Küçükkaya ise "İspat ederse her türlü cezaya razıyım" dedi. Youtube kanalı ‘Magazin Noteri’ isimli programda konuşan Eda Demirci, İsmail Küçükkaya'nın kendisine "İnan bu konumum olmasa ağzını gözünü patlatırdım' diyordu. Vücudumda iz kalmasın diye başımı ve vücudumu aşırı derecede sallıyordu. Sürüklüyordu. Tırnak izleri de çıktı hatta. Boşanmak istediğimde 'Sen beni nasıl bırakacaksın. Samsun'da gidip öğretmenlik mi yapacaksın. Benle 1 milyon kadın evlenmek isterken ünlü bir adamı nasıl bırakacaksın'" dediğini iddia etti. İsmail Küçükkaya ise avukatı aracılığıyla sosyal medya üzerinden açıklama yaparak söz konusu suçlamalar için 'doğru değil' açıklamasını yaptı. Boşandıktan 6 ay sonra ‘asılsız iddiaların’ yeniden gündeme getirildiğini savunan Küçükkaya, “Hiç bir şekilde şiddet uygulamadım, kötü muamelede bulunmadım. İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım” dedi. Küçükkaya, yasal yollara başvurduğunu ve İstanbul 1. Aile Mahkemesinden koruma kararı aldığını bildirdi.

Küçükkaya, Eda Demirci'nin şimdiye kadar savcılığa ve güvenlik güçlerine başvurmadığını öne sürerek "Şunun bilinmesini isterim ki, iddia sahibine hiçbir şekilde şiddet uygulamadım, kötü muamelede bulunmadım. Nitekim boşanma dava dosyasında bunlara ilişkin küçük bir delil sunulmamıştır” ifadelerini kullandı.

"İspatlarsa her türlü cezaya razıyım"

“İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım. Ama haksız yere linç edilmeye de karşıyım” diyen Küçükkaya, olay hakkında çıkan haberleri “Kamuoyunda etkili gazeteciler üzerinde son zamanlarda kurgulanan ‘etkisizleştirme ve itibarsızlaştırma’ kampanyalarından bir örneğini de maalesef ben yaşamak durumunda kaldım. Nihai amacın ne olduğu bellidir” diye yorumladı.

Küçükkaya'nın avukatı Kezban Hatemi ve Nezide Hıdıroğlu da Twitter hesabından konuyla ilgili bir bilgilendirme notu paylaştı.

Eda Demirci: Adalet istiyorum

Eda Demirci, yaptığı açıklamaların sosyal medyada ses getirmesi üzerine Instagram üzerinden bir açıklama daha yaparak İsmail Küçükkaya’nın kendisine psikolojik şiddet uygulamaya devam ettiğini belirtti. Dava sürecinde susturulduğunu söyleyen Demirci, “Dün yaptığım açıklamaların ardından bana tüm bu acıları yaşatan İsmail Küçükkaya yine özür dilemek yerine 3 ayrı tazminat davası açtığını iletti” şeklinde paylaşım yaptı.

Demirci aynı paylaşımında ”Konuşma yasağı sebebi ile yine susmak zorunda kalabilirim. Adalet istiyorum" dedi.