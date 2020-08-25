Eczaneye giren bir kişi rafları dağıtarak çalışanlara saldırdı

Türk Eczacıları Birliği Twitter hesabı üzerinden bir eczane çalışanının sözlü ve fiziksel şiddete uğradığı anları paylaştı.

Ankara Çankaya'da yaşanan olayda, bir kişi eşi olduğu tahmin edilen kadınla birlikte eczaneye girer girmez etrafı dağıtmaya başladı. Olay sırasında çalışanlarla tartıştığı görülen kişi aynı zamanda eczane çalışanına da ilaç rafta bulunan ilaçları fırlattı.

Türk Eczacıları Birliği, görüntüleri, "Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleriyle paylaşıp konunun takipçisi olacaklarını belirtti.