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Ecevit Kavakçı için Meclis'te "Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" demişti

26 Temmuz 2017 20:28

30 Ekim 1968'de doğan Merve Safa Kavakçı, Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de and içme törenine başörtülü gelince Meclis'ten çıkartıldı. TBMM'deki oturuma dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in kürsüden "Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" sözleri damga vurdu. Bakanlar Kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için 13 Mayıs 1999'da vatandaşlıktan çıkartıldı. Aynı yıl ABD'ye yerleşti. Kavakçı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 28 Mayıs 2001 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin temel insan haklarını güvence altına alan 34. maddesi gereği Türkiye aleyhine dava açtı. Kendisini, mahkemede Strazburg barosu avukatlarından Laurent Hincker ve Ankara barosu avukatlarından Salim Özdemir temsil etti. Dava Kavakçı lehine sonuçlandı.

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