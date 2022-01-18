Ece Üner: Viagra ve meme silikonuna yapılan yatırım, Alzheimer'a yapılan yatırımın 5 katıymış

Son dönemde katıldığı programlardaki konuşmalarıyla gündem olan sunucu Ece Üner, geçen yıl katıldığı bir programda söylediği "Viagra ve meme silikonuna yapılan yatırım, Alzheimer'a yapılan yatırımın 5 katıymış" sözleri yeniden viral oldu.

Televizyonda, Youtube’da ve çeşitli mecralarda sık sık açıklamalar yapan Ece Üner, Oğuzhan Uğur'un hazırladığı ve sunduğu Youtube'daki 'PİNÇ' programının 30 Mart 2021'de yayınlanan bölümüne konuk oldu. Üner'in bu programda söylediği sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Programda Oğuzhan Uğur'a yeni çıkan kitabını anlatırken "Hafızayı tazeleyelim, belleğe yatırım yapalım" dedikten sonra Üner, kitabın içerisinde yer alan bir anlatıyı şöyle anlattı:

"Viagra ve meme silikonuna yapılan yatırım, alzheimer’a yapılan yatırımın beş katıymış. Dolayısıyla önümüzdeki 10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar yaptıkları bu yatırımı ne için kullanacaklarını hatırlamayacaklar.”