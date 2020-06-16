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Ece Üner'den YKS kararına Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak tepki

16 Haziran 2020 16:06

Öğrenci ve velilerin tüm tepkilerine karşın yeni tip Koronavirüs salgını koşullarında düzenlenmesi kararlaştırılan LGS 20, YKS ise 27 Haziran'da... 

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner salgın koşullarında düzenlenecek olan YKS için "Tüm bu veriler ışığında YKS artık bir psikoloji sınava dönüşmüş durumda. Bu psikolojik sınavı gencecik ruhların geçmesi beklenebilir elbet ama onlar da tekbir cümleyi duymayı bekliyor, 'gönlüm razı gelmedi" ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran'da salgın önlemleri kapsamında uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağını "Gönlüm razı gelmedi" diyerek iptal etmişti. 

Erdoğan şu sözleri kullanmıştı;

"Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. 2,5 ay aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı."

 

 

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