Ece Üner'den 'Jülide Ateş' itirafı: Yerleri süpürerek çıktım...

Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in meslektaşı Jülide Ateş ile olan anısı gündem oldu. Üner, "Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok' dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım." dedi.

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Spikerliğe başladığı günleri anlatan Üner, Jülide Ateş'le ilgili ilginç bir anısını paylaştığı sırada Armağan Çağlayan'la birlikte kahkahalara boğuldu.

Üner'in anlattığı Jülide Ateş anısı şöyle:

"İki hafta sonra yerime Jülide Ateş geldi; yerleri süpürerek çıktım"

"2014'te ilk Show Ana Haberi sunmaya başladığımda gençtim, yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum:

'Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok' dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım."

Jülide Ateş, 1990 yılında Türkiye güzeli seçildi. 1990 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu.

İlk televizyon deneyimine 1992’de Star Haber’i sunmaya başladı. 1996’da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.