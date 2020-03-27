Ece Üner'den Bakan Koca'ya "açık mektup": Özel sektörde çalışanlar, kendi OHAL'ini ilan edemez

Show TV ana haber bülteni sunucusu Ece Üner, canlı yayında Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu.

Haber bültenindeki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Ece Üner, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "herkes kendi OHAL'ini ilan etsin" önerisini eleştirerek, "Özel sektörde çalışanlar, kendi OHAL'ini ilan edemez" dedi.

Konuşmasına "Sayın Fahrettin Koca'ya açık mektup" sözleriyle başlayan Üner, açıklamaların geç saatte yapılmasına dikkat çekerek insanların açıklama beklediği için geç uyuduğunu ve bağışıklık sistemlerinin etkilendiğini bu nedenle de virüse karşı zayıf düştüğünü söyledi.