Ece Temelkuran: Otoriter rejimlerde insanlar ülkelerinde sürgün hayatı yaşıyorlar; birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var ki örgütlenebilelim

Yazar Ece Temelkuran, "Özellikle otoriter rejimlere sahip olan ülkelerdeki insanlar kendi ülkelerinde olsalar bile sürgün hayatı yaşıyorlar" diye konuştu.

Temelkuran Yeniden TV YouTube kanalında Ayşegül Doğan'ın sorularını yanıtladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlanan söyleşide Temelkuran, "Giderek insana olan inancımızı kaybetmeye başladık bu ülkede. Yani "İnsan aslında kötüdür, insan bayağıdır, insan rezalet bir varlıktır ve iyi olma ihtimali de yoktur"a varacak kadar yüzümüze vurulan bir kötü insan temsili var. Dolayısıyla bizim kendi kendimize hatırlatmamız gerekiyor, biz iyiyiz, daha iyi olabiliriz. Bizim birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var ki örgütlenebilelim" dedi.

Kadın mücadelesinin dünyaya liderlik edeceğini savunan Temelkuran, "Eğer kadın mücadelesi dünyaya liderlik edecekse -ki ben edeceğini düşünüyorum- sanıyorum insanlığa en büyük katkıları iktidar kelimesinden kurtulmak olacak. Onun yerine güç kelimesi gelecek diye düşünüyorum" yorumunu yaptı.