Ece Erken: Ergenlikti, pişmanım, saçmaladım!

"Malum şahıs beni çok sinirlendirdi. Aslında çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım. Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, üzgünüm, saçmaladım..."

Haberler.com'da yer alan habere göre, Şafak Mahmutazıcıoğlu ile hâlâ birlikte olduklarını söyleyen Ece Erken, yeniden anne olmak istediğini ve sevgilisiyle bu konuyu konuştuklarını dile getirdi. Sevgilisinin arabasını neden çizdiği konusuna da açıklama yapan ünlü sunucu, şunları kaydetti:

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü sunucu Ece Erken, açıklamalarda bulundu.

Hakkında merak edilenlere cevap veren Erken, yeniden evlenmek konusuna yeşil ışık yakarak şunları söyledi:

"Yok desem yalan olur, evet desem de yalan olur. Çok kafam karışık bu konuda. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Ben evlilik ve sevgili konusunda başarılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor... Ama kapım aralık, tam açık değil..."

Alişan'la küslük sebebini de açıkladı

Ünlü sunucu, "Alişan ile neden küstünüz? Demet Akalın ile barıştığı için mi?" sorusuna ise, "Hayır, barışma şeklinden dolayı küstüm. Alişan, Demet ile ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Söylemiş de olabilir, sonra barışmış da olabilir. Ama sonrasında ağlayarak barışması daha iki gün önce tweetler atıp, fotoğraflar koyması beni rahatsız etti. Allah çok mutlu etsin, bence doğrusu bu. Demet ile karakter daha çok anlaşıyorlar yakışıyorlar. Allah dostluklarını bozmasın." şeklinde yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Ece Erken ile evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşkı, geçtiğimiz yıl magazin gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, hakkında çıkan haberlerden sonra "Dokuz ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

Mart 2020'de, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönem eşi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in gece yarısı evinin önüne gelip araçlarına zarar verdiğini gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

Aşkını canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etmişti.