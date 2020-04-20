T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarına bileklik ve çiçek bıraktı

20 Nisan 2020 17:01

Ebru Şallı, bugün (20 Nisan) ziyarete gittiği oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı.

Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. İstanbul'da Kilyos mezarlığına defnedilen oğlu Pars Tan'ın mezarını bugün ziyaret etti.

Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra oğlunun mezarı başından ayrıldı.

Ebru Şallı ve Harun Tan’ın oğulları Pars, yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. 

 

ETİKETLER

habervideoebru şallıparslenfomatedavihayatını kaybettimezar

Diğer Videolar

Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı

Karantina süresi uzatılan mahalle kararı protesto etti, bölgeye çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi

Etraf bir anda aydınlandı; yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye kadar?

"AKP seçmeni ittifaktan MHP kadar memnun değil; İyi Partili seçmenler MHP ile ittifak istemiyor, HDP'li seçmen 'tek başına girelim' diyor"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Haziran 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: Erdoğan'ın dar bir kadro ile çalışması parti içinde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayın kazası | Muhabir:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16...

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı...

Bilim insanları dünyada havanın en temiz olduğu yeri buldu ...

Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: Erdoğan'ın dar bir kadro ile çalışması parti içinde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayın kazası | Muhabir:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24