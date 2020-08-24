Ebru Şallı gözyaşlarını tutamadı: Hayata tutunmaya çalışıyorum

Oğlu Pars'ı Nisan ayında lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden ünlü model Ebru Şallı yaz başında eşi Uğur Akkuş ve büyük oğlu ile tatile çıktı. Oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etmek ve kendi işlerini halletmek için İstanbul'a gelen Şallı, basın mensuplarıyla sohbet ederken gözyaşlarını tutamadı.

"Ayakta durmak zorundayım"

İşlerinin iyiye gittiğinden bahseden Şallı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu tatil bana çok iyi geldi. Ben ayakta durmak zorundayım. Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var. Herkes bana destek olsun istiyorum. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir. Allah kimsenin başına vermesin. Uğur bana çok destek oldu. Allah bu durumu kimsenin başına vermesin. Ben destek alıyorum. Ponçiğin hep yanındaydı. 2 yıl boyunca hem ağabeylik hem babalık yaptı."

Lenf kanserine yakalanan 10 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz aylarda kaybeden ve zor günler geçiren Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara tepki göstererek, "Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim!" demişti.

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