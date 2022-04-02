Ebru Gündeş şarkısı çaldı, Seren Serengil tepki gösterdi: "Burada olduğum sürece bunu çalamazsınız!"

Seren Serengil, yorumculuk yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında davalık olduğu Ebru Gündeş'in şarkısının çalınmasına tepki gösterdi. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Serengil, "Ebru Gündeş şarkısını neden koyuyorsunuz? Bu kadının bize yapmadığı şey kalmadı. Ben burada olduğum sürece bunu çalamazsınız" dedi.

Söylemezsem Olmaz programının başında Ebru Gündeş'in şarkısı çalındı. Şarkıda Arto ve Bircan Bali bir şey söylemezken Serengil tepki gösterdi. Yayında kendine hakim olamayan Serengil, "Reji neden Ebru Gündeş şarkısıyla başladık? Ebru Gündeş'in şarkısını niye buraya koyuyorsunuz? Bana mahkeme açtı, bize yapmadığı bir şey kalmadı. Niye ödüllendiriyorsunuz onu anlamıyorum. Rejinin cevap hakkı falan yok. Gerçekten burama kadar getiriyorsunuz. Bu programda ben olduğum sürece Ebru Gündeş'in şarkısını çalamazsın. Bize mobing uygulayıp dava açtı. Konusunu konuşurum ama şarkısını çalamazsın" dedi.