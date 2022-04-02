T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ebru Gündeş şarkısı çaldı, Seren Serengil tepki gösterdi: "Burada olduğum sürece bunu çalamazsınız!"

"Bize mobing uygulayıp dava açtı. Konusunu konuşurum ama şarkısını çalamazsın"

02 Nisan 2022 12:44

Seren Serengil, yorumculuk yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında davalık olduğu Ebru Gündeş'in şarkısının çalınmasına tepki gösterdi. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Serengil, "Ebru Gündeş şarkısını neden koyuyorsunuz? Bu kadının bize yapmadığı şey kalmadı. Ben burada olduğum sürece bunu çalamazsınız" dedi.

Söylemezsem Olmaz programının başında Ebru Gündeş'in şarkısı çalındı. Şarkıda Arto ve Bircan Bali bir şey söylemezken Serengil tepki gösterdi. Yayında kendine hakim olamayan Serengil, "Reji neden Ebru Gündeş şarkısıyla başladık? Ebru Gündeş'in şarkısını niye buraya koyuyorsunuz? Bana mahkeme açtı, bize yapmadığı bir şey kalmadı. Niye ödüllendiriyorsunuz onu anlamıyorum. Rejinin cevap hakkı falan yok. Gerçekten burama kadar getiriyorsunuz. Bu programda ben olduğum sürece Ebru Gündeş'in şarkısını çalamazsın. Bize mobing uygulayıp dava açtı. Konusunu konuşurum ama şarkısını çalamazsın" dedi.

Seren SerengilEbru GündeşEbru Gündeş şarkısı tepkiSöylemezsem Olmaz seren serengil

Diğer Videolar

İmamoğlu, İBB bünyesinde kurulan Bilim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi: "Umarım bu çalışma metodumuz örnek olur"

Çin’de patlama; çok sayıda ev ve işyeri çöktü

CHP'li Gökçen; tacize uğrayan stajyer avukat Arzu Topuz davasına tüm kadınları davet etti: "Bizim gözümüz bu davanın üstünde olacak"

CHP'li Kaya'dan Bakan Özer'e: Aşık Veysel'in adının hülle yolu ile okuldan silinmesinin nedeni nedir?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan'a hakaretten ceza alan Ezgi Mola: Şaşırdınız mı, ben şaşırmadım

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24