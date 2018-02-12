Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç 4 yıl sonra barıştı. Ebru Gündeş önceki akşam Günay Restoran'da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında yaklaşık 4 yıldır küs olduğu Serdar Ortaç da vardı. Gündeş, prodüktör Hüseyin Emre'nin mikrofonu alıp “Huysuz oğlumla sevgili kızımı barıştıralım mı?” diye sorması üzerine Ortaç'ı sahnesine davet etti. Ebru Gündeş, Serdar Ortaç'a mikrofon verdikten sonra kulise yöneldi, Ortaç'ın “Düet yapalım” ricası üzerine de şöyle dedi: “En önemli şeyin sağlık olduğunu bilirim. Sana hayır deme şansım yok.” Ebru Gündeş, Afrin'den gelen şehit haberlerini duyunca sahne programını yarıda kesti. Şarkıcı, seyirciyi selamlayarak sahneden indi.