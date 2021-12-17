Habertürk'teki 'yüzde 5 enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu

Habertürk yayınında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıkladığı sırada Mehmet Akif Ersoy ile Ebru Baki arasındaki 'yüzde 5 enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizi 1 puan indirdi. Yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 14 oldu. Böylece son 4 toplantıda faizde 5 puanlık indirim yapmış oldu. Habertürk'te bu sırada program yapam Ersoy ile Baki arasındaki 'yüzde 5 enflasyon hedefi' diyaloğu ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi.

Baki’nin "'Bu arada enflasyonda yüzde 5 hedefi konusunda kararlıyız' diyor Merkez Bankası. 'Enflasyonda yüzde 5 hedefini tutturacağız' diyor" sözlerine karşılık Ersoy, şaşkın bir şekilde "Nasıl?" diye sordu. Ebru Baki’nin yanıtı ise "Bilmiyorum" şeklinde oldu.