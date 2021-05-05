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E-5’te geri geri gelen sürücüler trafikte tehlike saçtı

05 Mayıs 2021 11:51

Tam kapanma nedeniyle polis ekiplerinin kurduğu kontrol noktalarındaki yoğunluktan kaçmaya çalışan sürücüler, E-5 karayolunda tehlike yarattı. Geri geri gelerek yan yola giren sürücülerin trafik polisine bile aldırış etmemesi böyle görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da da uygulanan tam kapanmada polis ekipleri, denetimler gerçekleştiriyor. E-5 Merter mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Bu nedenle trafikte bazen kontrol noktalarının bulunduğu yerlerde yoğunluk yaşandı. Bu yoğunluğu gören bazı sürücüler ise yan yola kaçmak için bağlantı noktalarından ters yönde veya geri geri geldi. Bir sürücü karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters yönde seyrederken, geri geri gelerek yan yola geçen sürücülerin trafik polisine aldırış etmemeleri böyle görüntülendi.

 

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