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E-5 Karayolu'nda çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı

25 Ağustos 2021 11:12

İstanbul Küçükçekmece E-5 Karayolunda tehlikeden habersiz oyun oynayan çocuklar görenlere korku dolu anlar yaşattı. Dakikalar süren tehlikeli oyunda sürücülerin çaldığı kornalara aldırmayan oynayan çocuklar, yol ortasında birde gelin arabası durdurarak harçlık almaya çalıştı. Çocukların ölümle burun buruna geldiği o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Çocuklar dün sabah saatlerinde E-5 Karayolunda bulunan Sefaköy Metrobüs durağı önünde tehlikeye aldırmadan oyun oynadılar. Dakikalarca süren oyunda yol ortasında koşturarak eğlenmeye çalışan çocuklar, sürücülerin kornalarına aldırmadan tehlikeli eğlencelerine devam ettiler. Oyunları esnasında yoldan geçen gelin arabasının önünü kesmeyi de ihmal etmeyen çocuklar, harçlık almak canlarını hiçe saydılar.

Tehlikeli eğlencede korkulan olmadı

Çocukların tehlikeye aldırmadan oynadıkları oyunda ise korkulan olmadı. Uzun süre çocukların yol ortasında koşturduğu oyunda sürücülerin dikkati sayesinde bir kaza yaşanmazken çocuklar ise bir süre sonra dağıldı. Yaşanan o tehlikeli oyundan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı.

e-5 karayolue-5çocuklar

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