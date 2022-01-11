T24 LogoT24 Logo
Haberler

Düzceli vatandaş: Bıktık, bunlara kimse oy vermesin

Düzceli esnaf: Sattığımızı yerine koyamıyoruz, kirayı ödeyemiyoruz; saat kaç oldu siftah yok

11 Ocak 2022 14:29

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Veli Ağbaba başkanlığındaki 43 kişiden oluşan CHP heyeti, Düzce’de yurttaşların sorunlarını dinledi. "Bıktık, bunlara kimse oy vermesin" diyen bir vatandaş "Nasıl geçiniyorsun?" sorusuna "Hiçbir şeyim yok, millet bakıyor bana" yanıtını verdi. 

Ağbaba gençlere "Mülakatı kaldıracağız, işe girerken dayısı olan değil hakkı olan girecek" dedi. 

Ziyaret ettiği esnaflar da Ağbaba'ya işlerin kötü olduğunu ifade etti. Esnaflar "Sattığımızı yerine koyamıyoruz. Kirayı ödeyemiyoruz. Saat kaç oldu siftah yok" gibi sitemlerde bulundu. 

 

düzcesokakchp

Diğer Videolar

Kulübede bağlı köpeğe ateş etti!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Yalnızca otizmli yolculardan oluşan bir yelkenli seyehati: "Ayaklarının üzerinde durmak gerekiyor "

İmamoğlu: İstihdam Ofislerimiz bu hafta 8 Mart dolayısıyla kadınlara öncelik sağladı

Ukraynalı ile İngilizce konuşmaya çalışan Habertürk dış politika koordinatörü Çetiner Çetin'in o anları gündem oldu

"Fabrika gibi çalışan bir hastanede günde 50'den fazla hasta muayene ediyorum"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24