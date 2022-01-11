Düzceli vatandaş: Bıktık, bunlara kimse oy vermesin

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Veli Ağbaba başkanlığındaki 43 kişiden oluşan CHP heyeti, Düzce’de yurttaşların sorunlarını dinledi. "Bıktık, bunlara kimse oy vermesin" diyen bir vatandaş "Nasıl geçiniyorsun?" sorusuna "Hiçbir şeyim yok, millet bakıyor bana" yanıtını verdi.

Ağbaba gençlere "Mülakatı kaldıracağız, işe girerken dayısı olan değil hakkı olan girecek" dedi.

Ziyaret ettiği esnaflar da Ağbaba'ya işlerin kötü olduğunu ifade etti. Esnaflar "Sattığımızı yerine koyamıyoruz. Kirayı ödeyemiyoruz. Saat kaç oldu siftah yok" gibi sitemlerde bulundu.