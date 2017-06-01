Düzce'de trafik kazası: 2 polis yaralandı

Düzce'de hafif ticari araç ile çarpışan polis aracında 2 polis memuru yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi Hastane Sokak’ta meydana geldi. Bayram Ceylan yönetimindeki 34 DP 9241 plakalı hafif ticari araç, polis memuru Zafer Şimşek'in kullandığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait resmi polis aracıyla çarpıştı. Yolda ters dönen araçta polisler Zafer Şimşek ve Erdal Atik, yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.