Düzce'de kaçak avlanan 12 kişiye toplam 44 bin 586 lira ceza uygulandı

Düzce'de kış aylarında bir karacayı vuran 2 kişi ile 10 kaçak avcı fotokapanlara yakalandı. 12 kişiye toplam 44 bin 586 lira ceza uygulandı.



Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kış aylarında hayvanların durumlarını izlemek için Yığılca ilçesinde bulunan ormanlık alanlara fotokapan kurdu. Karların erimesiyle birlikte incelemeye alınan fotokapan görüntülerinde 10 kaçak avcı tespit edildi. Ayrıca 1 Ocak 2021 tarihindeki görüntüde ise 2 kişinin 1 karacayı avladıktan sonra sırtlarına alarak uzaklaştıkları fark edildi.



Fotokapan görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde şüphelilerin kimlikleri 11 Ağustos günü tespit edildi. 10 kişiye toplam 38 bin 512 TL idari para cezası, karacayı vuran 2 kişiye ise 6 bin 74 TL tazminat bedeli cezai işlem uygulandı.