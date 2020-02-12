Düzce'de heyelan yolu kapattı, evleri su bastı

Düzce’de kar yağışı sonrası yağan yağmurla birlikte heyelan bazı ilçelerde yolu kapattı.Yağan yağmur nedeniyle bazı evleri de su bastı.

Gölyaka İlçesi Hacıyakup köyü ile Gölormanı köyü yolu arasında meydana gelen heyelan nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yol trafiğe açılırken jandarma ekipleri bölgede kontrollü bir şekilde araçlara geçiş verdi.



Kar yağışı sonrası yağan yağmur sonucu Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde birçok evi de su bastı.