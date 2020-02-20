Reddedildiği kadını bıçaklamıştı; 3 hafta gözlem altına alınacak

Erzurum'da birlikte olmak istediği Canısı Toktay'ı reddedilmesinin ardından bıçaklayan Murat Y., cezai ehliyeti olup olmadığının tespit edilmesi için 3 hafta boyunca gözlem altına alınacak.

13 Ekim 2018'de Erzurum'da bir markette meydana gelen olayda Murat Y. isimli şahıs, çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı Toktay'a ilişki yaşamak istedi. Genç kadını markette de rahatsız eden Murat Y. market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı.

Markete bıçakla gelen Murat Y., Canısı Toktay'a saldırdı. Tokay, sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç yerinden yaralandı. Murat Y., market çalışanları tarafından etkisiz hale getirilmesinin artından tutuklandı.

Bugün Erzurum Adliyesi'nde görülen davada 4. kez hakim karşısına çıkan sanık Murat Y. savunmasında olayın psikolojik sorunlar yaşadığı dönemde gerçekleştiğini iddia ederek, "2006 yılında trafik kazası geçirdim. 2013 yılında ise psikolojik tedavi gördüm. Ben yüzde 45 raporluyum. İşlediğim suçtan dolayı pişmanım. Çünkü psikolojimin bozulduğu bir dönemde bu suçu işledim. Ben bir karıncayı bile incitemem kaldı ki bir kadını inciteyim. Ben Canısı’dan ve ailesinden özür diliyorum" dedi.

Savunmaların ardından savcı, mütalaasında sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme heyeti, adli tıptan gelen raporunu göz önünde bulundurarak Murat Y.’nin 3 hafta boyunca cezai ehliyetinin olup olmadığını incelemek için gözlem altına alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı başka bir tarihe erteledi.

(İHA)