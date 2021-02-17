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Duvarı deldiler, jammer kullandılar, otomobil kiralayıp ciple kaçtılar; 80 bin liralık soygun anı kamerada

17 Şubat 2021 13:38

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tuvaletin duvarını delerek kuyumcuya giren hırsızlar, 80 bir liralık altın çaldı. jammer(sinyal kesici) ve beton deliciyi olay yerinde bırakan hırsızlara, önce kiraladıkları otomobil, ardından başka bir jiple olay yerinden kaçtı.

İçeride hırsızların olduğunu fark eden Nihat Can Kırcı, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. 

Olayı anlatan iş yeri sahibi Nihat Can Kırcı, “Gelen malzemelere bakılırsa, komple dükkanı boşaltmak için gelmişler” dedi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

kocaelikuyumcu soygunu'La Casa De Papel’ Kocaeliduvarı deldiler

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