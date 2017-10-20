Dursun Özbek'e güldüren totem sorusu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan tarafından imzalanan protokol öncesinde Dursun Özbek, 'Spor ve Kariyer' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bir öğrencinin sorusuna verdiği cevap ise katılımcıları oldukça güldürdü. Öğrencinin, "Başkanım, en son maça gittiğinizde takım Östersunds'a elendi ve sonrasında maçalara totem yapmak için statta izlemediğiniz söyleniyor. Derbide statta olacak mısınız?" şeklindeki sorusuna gülümseyen Özbek, "Sen bunu nereden öğrendin? diğer soru neydi diye cevapladı. Hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşması için konuşmama kararı alan Başkan Özbek, soru sorulması üzerine hocam sen işi iyice spor programına çevirdin. Biz başka bir şey için buradayız diyerek, "Derbi, derbidir. İki takım yüz yıldır oynuyor ve bir yüz daha oynayacaklar. Bırakalım kendi akışında gitsin" şeklinde konuştu.