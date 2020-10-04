Durdurulan minibüsten 72 sığınmacı çıktı: İkisi havasızlık ve sıkışma nedeniyle hayatını kaybetmiş

Van’ın İpekyolu ilçesinde durdurulan minibüste 2’si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş 72 sığınmacı yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair alınan ihbarın değerlendirilmesi neticesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesi Köşebaşı - Bostaniçi mahalleleri güzergahında S.B. idaresindeki 65 AAS 904 plakalı minibüs sabah 05.05 sıralarında durdurulmuştur. Araçta 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 72 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan organizatör Ç.Ö., Ş.H., H.Ö. ile 3 araç daha yakalanmıştır. Konu ile ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanmıştır” denildi.