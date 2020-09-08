Durdurulan sürücüden polise tehdit: En son birinizi öldüreceğim ben

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen Medeni K. isimli adama ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü Medeni K.. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

"En son birinizi öldüreceğim ben"

Görüntülerde Medeni K..’nın “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

Polislerin takviye istemesi ile Medeni K.. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden Medeni K..’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

Medeni K.'nın emniyette yapılan sorgulamasında cinsel istismar, güveni kötüye kullanma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Medeni K., adliye kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aracı 6 ay bağlandı. Ayrıca görevli polise mukavemet, görevi yaptırmamak için direnmekten ve izinsiz yolcu taşımaktan 5 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: İHA