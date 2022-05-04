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Duraktan taksi kaçırdı, 5 araca çarptı

Şüpheli E.D.’nin çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı

04 Mayıs 2022 09:24

İzmir’in Bornova ilçesinde durakta sıra bekleyen taksiyi kaçıran şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı. Taksiyi çalan şüpheli 5 araca çarptı. Olayda 2 kişiyi yaraladı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ege Üniversitesi Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. durakta sıra bekleyen 35 T 6011 plakalı taksiyi kaçırdı. Olayı gören taksiciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli E.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Taksi ile kaçan E.D. 5 araca çarptı

Taksi ile kaçan E.D. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 5 araca çarptı. Şüpheli E.D.’nin çarptığı araçta bulunan Ozan Aydın ile Kadir Belek’in yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli E.D.’nin polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Taksiyi yakalamak için aracın arkadından koştular

Öte yandan, şüpheli E.D.’nin taksiyi çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta sıra bekleyen taksiye yaklaşan E.D. bir süre taksinin önünde bekliyor. Kontakta anahtarı bulunan taksiye bir anda binerek kaçmaya başlıyor. Durumu fark eden diğer taksiciler, taksiyi yakalamak için aracın arkasından koşuyor.

TaksiTaksiyi kaçırdıİzmirEge Üniversitesi HastanesiDuraktan taksi kaçırdı

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