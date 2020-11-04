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Durakta bekleyen vatandaşın telefonunu böyle çaldılar

04 Kasım 2020 10:48

Bursa'da durakta bekleyen 19 yaşındaki vatandaşın cep telefonunu çalan hırsız güven timleri tarafından yakalandı. Hırsızlardan birisinin perdeleme yaparken, diğerinin çantayı el çabukluğuyla çaldığı güvenlik kamerasından ortaya çıktı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde 19 yaşındaki M.K.'nın çantasından otobüs beklediği esnada perdeleme yapılarak cep telefonu çalınması olayı aydınlatıldı. Müştekinin müracatı üzerine polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek daha önceden suç kaydı bulunan 29 yaşındaki N.H. isimli şahsı yakaladı. Operasyonda cep telefonu da ele geçirilirken, sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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