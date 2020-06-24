'Dur' ihtarına uymayarak içindeki yolcularla birlikte polisten kaçan minibüsle yaşanan kovalamaca kamerada

Kağıthane’de fazla yolcu alındığı ihbarları üzerine minibüsler üzerinde denetim yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, “dur” ihtarına uymayan bir minibüsü kovaladı. Kovalamacada Okmeydanı’nda durdurulan minibüsten 14 yolcu fazla çıkarken, sürücüye bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Trafik denetimi sırasında en sağdan en sol şeritte geçen bir minibüsten şüphelenen polis, minibüse “dur” ihtarında bulunarak aracı yol kenarına çekmesi uyarısında bulundu. İhtarı dikkate almayan şoför, tıka basa yolcu dolu olan minibüsle kaçmaya başladı. Okmeydanı Etibank Caddesi üzerinden ara sokaklara giren sürücü, köprü üzerinde motorize trafik polisi tarafından durduruldu. Yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı.