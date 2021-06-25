Dünyayı koşarak turlayan Marie Leautey, İstanbul'da

Fransız koşucu Marie Leautey, 6 Aralık 2019'da Avrupa'nın en batı noktası olan Portekiz’deki Roca Burnu’ndan başladığı dünya turu kapsamında 16 Haziran 2021'de Yunanistan'dan Türkiye'ye koşarak giriş yaptı. İki yıl sürecek bir dünya turu planlayan 43 yaşındaki Marie Leautey, macerasının 445. gününde İstanbul'da Avcılar - Fatih güzergahını koştu.



İBB iştiraki Spor İstanbul da Marie Leautey'e destek verdi. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, 24 Haziran Perşembe günü Küçük Ayasofya’da başlayıp Taksim’de sona eren güzergahta Marie Leautey ile birlikte 10 km koştu. Leautey’in çok zor bir iş başardığını belirten İ. Renay Onur, Leautey’i 7 Kasım 2021’de yapılacak N Kolay İstanbul Maratonu’na davet etti.



“Lootie” maratonunda Avrupa turunun son etabı olan Türkiye’de koşan Leautey, Sultanahmet’ten başlayıp Galata Köprüsü’nden ve Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçerek Taksim’de bulunan Fransız Sarayı’na ulaştı. Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Leautey’i karşılayarak vatandaşına çiçek verdi.

Dünyadaki en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkelerdeki mağdurların hayatlarını ve topluluklarını yeniden inşa etmeleri için yardım eden Uluslararası Kadınlar için Kadın STK’sinin (Women for Women International- WFWI) elçisi olarak kendisini kadın davasını savunmaya adadığını belirten Leautey, İstanbul’daki koşuda kendisine destek verenlere teşekkür etti. Leautey, Türkiye’nin ardından Kuzey Amerika’da, Okyanusya’da ve son olarak da Güney Amerika’da koşacak.



23 bin km’nin üzerinde bir mesafe koşacağı dünya turuna çıkan Leautey, bu tur kapsamında 4 kıta ve 23 ülke geçmeyi hedefliyor. Avrupa turunu İstanbul koşusuyla tamamlayan Leautey, Amerika kıtasındaki yolculuğuyla serüvenine devam edecek.