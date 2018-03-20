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Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı öldü

20 Mart 2018 16:21

Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı 'Sudan' yaşlılık kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu ölümle beraber teorik olarak kuzey beyaz gergedanlarının soyları da tükenmiş oldu. Kenya'daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi'nden yapılan açıklamada Sudan'ın 'asaleti ve gücü nedeniyle çok sayıda kişinin kalbini fethettiği' söylendi. Açıklamada 45 yaşındaki Sudan'a sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle dün ötenazi uygulandığı açıklandı. Sudan'ın son anlarında ayağa kalkamadığı, kasları ve kemiklerinin zarar gördüğü, derisinde büyük yaralar olduğu ve arka sağ ayağında derin bir enfeksiyon olduğu belirtildi. Ol Pejeta Koruma Bölgesi'nin CEO'su Richard Vigne " Kendi türünün mükemmel bir temsilcisiydi. O, sadece gergedanların küresel çapta karşı karşıya olduğu kötü durum hakkında değil, sürdürülemez insan faaliyetleri nedeniyle soylarının tükenmesi ile karşı karşıya kalan binlerce diğer tür için de farkındalık yaratma amacıyla yapılan işlerdeki katkısıyla hatırlanacak" dedi.

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