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Dünyanın konuştuğu aile bir kez daha BBC'de: Aslında çoğu zaman kapıyı kilitler!

15 Mart 2017 02:22

Canlı yayın sırasında çocuklarının odaya girmesiyle bir anda dünyanın gündemine oturan Profesör Robert Kelly, BBC ekranlarına bu kez eşi ve çocuklarıyla planlı bir şekilde geri döndü. Kelly ve eşi Jung-a Kim, o bağlantı sırasında yaşadıklarını anlattı. “Bakıcı” tartışmasına da yanıt veren çift bunun rahatsız edici olduğunu ama aralarında bunu çok da konuşmadıklarını söyledi. Eşi Kim Jung-A'nın aynı sırada oturma odasında çocuklarla birlikte röportajı izlediğini söyleyen Kelly, eşinin röportajı telefonla kayda almaya konsantre olduğunu söyledi.

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