Dünyanın konuştuğu aile bir kez daha BBC'de: Aslında çoğu zaman kapıyı kilitler!

Canlı yayın sırasında çocuklarının odaya girmesiyle bir anda dünyanın gündemine oturan Profesör Robert Kelly, BBC ekranlarına bu kez eşi ve çocuklarıyla planlı bir şekilde geri döndü. Kelly ve eşi Jung-a Kim, o bağlantı sırasında yaşadıklarını anlattı. “Bakıcı” tartışmasına da yanıt veren çift bunun rahatsız edici olduğunu ama aralarında bunu çok da konuşmadıklarını söyledi. Eşi Kim Jung-A'nın aynı sırada oturma odasında çocuklarla birlikte röportajı izlediğini söyleyen Kelly, eşinin röportajı telefonla kayda almaya konsantre olduğunu söyledi.