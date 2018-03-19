İngiliz fotoğrafçı Cameron-James Wilson tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital süper modeli Shudu Gram'in Instagram'da tam 80 binin üzerinde takipçisi var. 28 yaşındaki İngiliz fotoğrafçı Cameron-James Wilson tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital modeli Shudu Gram'in Instagram'da 80 binin üzerinde takipçisi var. Wilson, bir yıl önce 3D modelleme öğrendikten sonra, gerçek modellerin en iyi taraflarını alarak Shudu'yu yarattı ve sonra ona sosyal medya profili açtı. Siyahi güzelliğiyle beğeni toplayan süper modelin gerçek olmadığı öğrenildiğinde çoğu takipçisi buna inanmakta güçlük çekti. Sosyal medyadan yapılan yorumlar arasında sert eleştiriler de yer aldı. Shudu'yu ticari bir model olarak kullanmayı planlamadığını söyleyen İngiliz fotoğrafçı, "Benim için o özel, evet, fakat gerçek milyonlarca Afrikalı erkek ve kadın gibi” dedi. Shudu, gerçek bir model gibi Instagram'da takipçileriyle diyalog da kuruyor. Örneğin, “Yakında yeni güzel çalışmalarımla geliyorum” gibi notlar yazıyor.