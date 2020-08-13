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"Dünyanın gündeminde Mars'ta yaşam kurmak var, biz Türkiye'de yaşam mücadelesi veriyoruz"

13 Ağustos 2020 08:14

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, HaberTürk'te katıldığı programda kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi'ni anlattı. 

Kav, sözleşmenin kadını şiddete ve cinayetlere karşı korumaya yönelik olduğunu hatırlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının "Kadını Güçlendirme ve Eylem Planı'nında" da bunun yer aldığını ifade eden Kav, bunun etkili bir şekilde uygulanmadığını söyledi. Kav, Bakanlık verilerine göre şiddete uğrayan 10 kadından 8'inin eve gönderildiğini dile getirerek "Dünyanın gündeminde Mars'ta yaşam kurmak var, biz Türkiye'de yaşam mücadelesi veriyoruz" dedi. 

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Gülsüm KavKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuistanbul sözleşmesiAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıhabertürk

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