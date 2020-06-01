Dünyanın en yüksek peribacası ziyarete yeniden açıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesi bugün itibarıyla kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Türkiye’nin Koronavirüs ile mücadelesi kapsamında Uçhisar Belediyesi tarafından Mart ayı başında ziyarete kapatılan ve bu süreçte 21 bin 700 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uçhisar Kalesi normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi dünyanın en yüksek peribacası statüsünde ki Uçhisar Kalemize bekliyoruz dedi