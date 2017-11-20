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Dünyanın en ünlü seri katili Charles Manson hayatını kaybetti

20 Kasım 2017 15:48

Dokuz insanın ölümünden sorumlu tutulan 82 yaşındaki Charles Menson, 48 yıllık hapishane serüveninin ardından bugün hastanede öldü. Suçlarını itiraf eden ve kurduğu tarikatı ortaya çıkan Manson'ın kurbanları arasında, yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi de vardı. Hakkında belgeseller çekilen Manson, 1969'dan bu yana hapiste tutuluyordu ve Kasım ayı başında hastaneye kaldırılmıştı. Manson, "Bana tepeden bak, bir ahmak göreceksin. Aşağıdan bak, efendini göreceksin. Bana direkt bak, kendini göreceksin" sözleriyle tanınıyordu. Dünya seri katilin adını ilk kez, 1969 yılında ünlü yönetmen Roman Polanski'nin eşine ait malikanede işlenen cinayetlerle duydu. Katliam gecesinde Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate'le birlikte Jay Sebring, Abigail Folger ve Voytek Frykowski de öldürülmüştü. Malikaneyi inceleyen polis, duvara kanla yazılmış 'Domuz' kelimesini buldu. Dedektifler cinayetleri kimin işlediğini araştırırken, o günlerde hapiste yatan Susan Atkins isimli kadının anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Katliam gecesinde tetiği çekenler bir tarikatın üyesiydi ve tarikatın başında da Charles Manson vardı. Gerisi çorap söküğü gibi geldi, Manson suçlarını itiraf etti.

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