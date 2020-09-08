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Dünyanın en saçma binasının yıkılması tartışılıyor

08 Eylül 2020 17:44

Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak gösterilen sarı mavi kırmızı renkli binanın yıkımıyla ilgili olarak, "Özel İdare İş Merkezi iyi bir tasarımla dönüştürülebilir fakat dönüşümü teknik açıdan mümkün olmuyorsa, projeyle uyum sağlamıyorsa yıkılması konusunda da görüş bildiririz" dedi.

Ulusal medya ile kent gündemini meşgul eden Özel İdare İş Merkezinin durumu ve Şehir Meydan Projesiyle ilgili konuşan Başkan Kaçamaz, Mimarlar Odası ve yönetim kuruluyla birlikte Kahramanmaraş’ın yaşam dokusunu, tarihi mirasını ön planda tutan geleceğe dönük yaklaşımlarla projeler oluşturup uygulanması konusunda sık sık toplantılar yaparak yöneticilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e, katılımcı ve diyaloğa açık tutumundan dolayı teşekkür eden Kaçamaz, “Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar, üyelerimizden ve hemşehrilerimizden aldığımız görüşlerden sonra alanın meydan olarak bütünsel ele alınmasının doğru olduğu düşüncesindeyiz. Yapılacak çalışmalarla tasarım alanında bulunan meydan ve Özel İdare İş Merkezi’nin ulusal veya uluslararası yapılacak proje yarışmaları ile nitelikli şekilde dönüşümü sağlanabilir. Mimari, statik, jeolojik açıdan dönüşümü mümkün olmuyorsa da yıkılmasına taraf olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

Mimarlar Odası olarak Şehir Meydanı Projesini Özel İdare İş Merkezi odaklı değil, meydan odaklı genel değerlendirmek zorunda olduklarını söyleyen Kaçamaz, “Alan 22 dönüm ve Özel İdare İş Merkezi bu alanın 2 dönümünü oluşturuyor. Onun için Özel İdare İş Merkezinin yıkılıp, yıkılmaması veya dönüştürülmesi tartışmalarının yanı sıra Şehir Meydan Projesini odak noktamız haline getirmek zorundayız. Söz konusu projeyle ilgili Büyükşehir Belediyesinde kurulan komisyonda, Mimarlar Odası olarak temsilcimiz bulunuyor ve komisyon toplantılarına 6 aydır katılarak fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. Komisyon toplantılarına katılmaya devam ederek bu süreci Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütme hedefindeyiz. Biz şehir meydanı projesinin, kente katma değer oluşturmasını istiyoruz” dedi.

Kentin tarihi dokusuna katkı yapacak, kültürel mirasını koruyacak fikir ve projelerle Kahramanmaraş’a hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Kaçamaz, “Özel İdare İş Merkezinin eğer dönüşümü teknik açıdan mümkün değilse, meydan projesiyle uyum sağlamıyorsa, projeye göre de yıkılması gerekiyorsa, biz bu karara da karşı çıkmayacağız ve yıkılması konusunda da görüş bildireceğiz” dedi.

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